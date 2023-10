Des ouvriers transforment du durian dans une entreprise de produits fruitiers de la province de Chanthaburi, en Thaïlande. (Photo : Xinhua)

Bangkok, 31 octobre (VNA) – Le ministère thaïlandais du Travail a publié un arrêté ministériel fixant de nouveaux frais d'inspection et de permis de travail pour les travailleurs étrangers du Cambodge, du Laos, du Myanmar et du Vietnam.En conséquence, les frais de visa ont été réduits de 2.000 bahts (55,56 dollars) à 500 bahts et les frais de demande de séjour temporaire de 1.900 bahts à 500 bahts.L'ordonnance entrera en vigueur pendant quatre ans à compter du 10 novembre 2023. Elle s'applique aux travailleurs étrangers des quatre pays qui entrent en Thaïlande pour travailler sur la base d'un contrat de travail ou d'un protocole d'accord (MOU) relatif au recrutement de travailleurs.Cette mesure vise à garantir que les travailleurs étrangers sont employés légalement et contribuent à l’économie du pays en s’attaquant aux problèmes liés à l’immigration clandestine et à la stabilité du marché du travail.Le ministère a souligné que la réglementation est conforme à l’approche du gouvernement visant à réglementer l’emploi des travailleurs étrangers afin de renforcer la compétitivité du pays et de soutenir la reprise économique après la pandémie de COVID-19. La réduction des frais est un moyen d’alléger le fardeau financier des travailleurs et des employeurs.