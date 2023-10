Bangkok (VNA) - Le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports prévoit d'utiliser 600 millions de BTH (16 millions de dollars) de son budget central pour promouvoir le tourisme pendant la haute saison, car le décaissement du budget pour l'exercice 2024 devrait être retardé jusqu'en avril de l'année prochaine.



Le ministre du Tourisme et des Sports Sudawan Wangsuphakijkosol a déclaré que le budget proposé serait alloué à l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) pour ses promotions, à partir du quatrième trimestre de cette année jusqu'au premier trimestre 2024.



Les principaux projets de promotion incluent Amazing Thailand Passport Privileges, qui nécessite 150 millions de bahts pour promouvoir le pays en tant que destination commerciale privilégiée, tandis que 150 millions supplémentaires sont alloués aux campagnes de marketing pour tous les marchés internationaux.



Environ 200 millions de bahts seront consacrés à la campagne Thailand Festival Experience, qui fait la promotion de grands festivals dans cinq régions.



Le reste sera consacré à une campagne nationale intitulée « The Link Local to Global » destinée à stimuler les voyages interrégionaux, a-t-elle déclaré.



Selon Sudawan, ces projets peuvent être liés à plusieurs festivals importants pendant la haute saison, notamment Loy Krathong, le compte à rebours du Nouvel An et le Nouvel An chinois, et même étendus aux vacances de Songkran en avril.



Elle a déclaré que le ministère avait soumis sa proposition au Secrétariat du Cabinet et qu'il attendait l'approbation du Cabinet.



Le ministère a également discuté de la possibilité de permettre aux gens d'utiliser l'argent de leur portefeuille numérique de 10 000 bahts, dont l'introduction est prévue en février, pour des dépenses touristiques. – VNA

