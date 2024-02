Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a approuvé le 14 février un programme visant à offrir aux visiteurs jusqu'à 500.000 THB (soit près de 14.000 dollars) de couverture médicale en cas d'accident et à verser une indemnisation jusqu'à 1 million de THB en cas de décès.



L’argent proviendra du budget du ministère du Tourisme et des Sports pour les dépenses d’urgence et sera utilisé pour indemniser les touristes étrangers au cas par cas lors de leur voyage en Thaïlande entre le 1er janvier et le 31 août, a déclaré la ministre Sudawan Wangsuphakijkosol.



La couverture maximale est de 300.000 THB par personne en cas de perte permanente d'organes, de perte de la vue ou d'invalidité permanente. Les frais médicaux seront couverts en fonction du montant réellement payé, mais sans dépasser 500.000 THB. En cas de décès, l'indemnisation s'élève à 1 million de THB.



Les touristes ne seront pas éligibles à la couverture si les incidents découlent de leur négligence, de leur intention de participer à une activité illégale ou d'un comportement à risque.



Pour demander cette couverture, les étrangers titulaires d’un visa touristique peuvent soumettre des documents aux offices provinciaux du tourisme et des sports ou aux centres d’assistance touristique situés dans les aéroports Suvarnabhumi et Don Mueang de Bangkok. Les candidatures peuvent également être soumises par courrier et par e-mail. -VNA