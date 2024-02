Hanoi (VNA) – Au premier mois de l’année 2024, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Thaïlande ont enregistré une forte croissance, de 35% en glissement annuel, démarrant une année riche de promesses en termes de relations commerciales.



Selon le Département général de douanes, les exportations nationales vers le marché thaïlandais ont atteint en janvier 734 millions de dollars, 31,6% en glissement annuel. Une forte croissance en glissement annuel des exportations vietnamiennes a été observée ce même mois sur tous les marchés au sein de l’Asean.



La Thaïlande demeure le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN. Elle est aussi le plus grand fournisseur de marchandises au Vietnam, avec 885 millions de dollars, devant la Malaisie et l’Indonésie. Les deux pays visent 25 milliards de dollars de commerce bilatéral d'ici 2025.

L'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam Nikorndej Balankura. Photo: VNA

«Dans le contexte de nombreuses incertitudes économiques et géopolitiques dans le monde entier, cet objectif de 25 milliards de dollars peut encore être atteint si les deux pays continuent de créer un environnement favorable aux flux commerciaux et d'investissement, notamment en soutenant leurs PME, en promouvant la connectivité des chaînes d'approvisionnement et en recherchant une coopération dans divers secteurs comme les énergies renouvelables, les véhicules électriques, l'économie numérique et l'industrie des hautes technologies», a affirmé l'ambassadeur de Thaïlande au Vietnam Nikorndej Balankura lors d’une interview accordée au Journal électronique du Parti communiste du Vietnam à l'occasion du Nouvel An 2024.Selon le diplomate, de nombreuses perspectives prometteuses attendent la Thaïlande et le Vietnam en 2024, qui ont convenu d'élever cette année leurs relations au niveau d'un «partenariat stratégique global», contribuant à approfondir les relations bilatérales ainsi qu’à assurer la stabilité et la prospérité de la sous-région du Mékong. – CPV/VNA