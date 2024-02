Bangkok (VNA) - Le secteur touristique de Thaïlande a pris un bon départ en accueillant près de 4 millions de visiteurs internationaux au cours du premier mois de 2024.

Plus précisément, au 8 février, plus 3,9 millions d’étrangers ont visité le « pays des Temples d'Or ». Les touristes chinois arrivaient en tête avec plus de 730 740 personnes, suivis par les touristes de Malaisie, 419 100, de Russie, environ 275 640), d'Inde, environ 209 430 et du Laos, environ 130 550.

Selon le porte-parole du gouvernement thaïlandais Chai Wacharonke, les facteurs contribuant à la forte augmentation du tourisme en Thaïlande pourraient être la demande de voyages après la levée des restrictions liées au COVID-19 en Chine et la politique d’exemption de visa de Thaïlande.

À partir de septembre 2023, la Thaïlande a supprimé le visa en faveur des visiteurs en provenance de Chine et du Kazakhstan, suivie par l'Inde et Taïwan (Chine) en novembre 2023.

M. Chai a également déclaré qu'en plus d'attirer des touristes chinois, le gouvernement thaïlandais a également noué des relations positives avec les membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour promouvoir le tourisme commun dans la région. - VNA