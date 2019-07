Le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha. Photo : AFP/VNA

Bangkok (VNA) - La 52e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-52), des conférences des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de ses partenaires (PMC+) et des conférences connexes auront lieu du 29 juillet au 3 août à Bangkok, en Thaïlande.

En tant que président de l’ASEAN 2019, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Don Pramudwinai présidera ces conférences, dont les rencontres entre les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et la Commission intergouvernementale pour les droits de l'homme de l'ASEAN (AICHR), la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN+3 (APT), le Sommet d'Asie de l'Est (EAS), et le 26e Forum régional de l'ASEAN (ARF).

Selon le Bureau national de l’information de Thaïlande (NNT), les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN auront une visite de courtoisie au Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha le 31 juillet. Le Premier ministre thaïlandais donnera un discours à l’ouverture de l’AMM-52.

Les conférences connexes comprennent la 12e réunion ministérielle de l’Initiative du bas-Mékong (LMI), la 10e conférence ministérielle de la coopération Mékong-Gange, la 9e conférence ministérielle Mékong-République de Corée, la 12e conférence des ministres des AE Mékong-Japon.

Ces conférences verront la participation des représentants d’une trentaine de pays, dont les pays de l’ASEAN, les pays de dialogue, des pays invités par le pays hôte comme la Norvège, le Pérou, la Suisse, et la Turquie. -VNA