Une réunion sur les mesures à prendre pour se préparer à la tempête tropicale Podul, le 28 août à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La tempête tropicale Podul devrait toucher les provinces du Centre allant de Thanh Hoa à Quang Binh vers midi le 30 août. Des pluies abondantes sont prévues dans les régions Nord et Centre du 29 août au 2 septembre.

Aux premières heures du 29 août, la tempête tropicale se situait au nord-est de l’archipel de Hoang Sa (Paracel) du Vietnam, avec des vents soufflant à 75-90 kilomètres à l’heure, selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

Podul se déplace vers l'ouest à une vitesse d’environ 25 kilomètres à l'heure et devrait encore se renforcer ces prochains jours.

La tempête, la quatrième du genre entrant dans la Mer Orientale cette année, devrait redevenir une dépression tropicale après avoir frappé le continent le 31 août.

Selon le Comité central de pilotage de la prévention du contrôle des catastrophes naturelles, il s'agit d’une tempête dangereuse. Le Comité a décidé de fonder deux missions de travail pour contrôler les préparatifs dans les provinces de Nghe An à Quang Binh.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, également vice-président permanent du Comité, a demandé au Centre national de prévisions hydrométéorologiques de suivre de près la situation. Les autres ministères, organes concernées et les localités doivent coopérer étroitement pour garantir la sécurité des habitants et des biens, ainsi que préparer des moyens de sauvetage en cas nécessaire.-VNA