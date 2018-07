Des experts vietnamiens et israéliens discuteront de la gestion durable des ressources en eau. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Semaine de l'eau d'Israël au Vietnam a lieu du 9 au 13 juillet à Hanoï, avec diverses activités.

Cet événement est organisé par l'ambassade d'Israël au Vietnam, les organes concernés en collaboration avec les ministères vietnamiens des Ressources naturelles et de l'Environnement; des Sciences et des Technologies; de l'Agriculture et du Développement rural, et de la Construction.

Des experts israéliens et vietnamiens partageront leurs expériences en matière de planification et de gestion durable des ressources en eau et d'innovation dans ce secteur, lors d'une conférence prévue le 13 juillet.



En outre, un colloque sur la standardisation israélienne de l'eau a lieu du 9 au 12 juillet avec cinq sessions: politique de l'eau en Israël, gestion des fournisseurs d'eau, irrigation au goutte à goutte, recyclage des eaux usées et normes internationales, et traitement des eaux usées industrielles.



Un colloque sur le rôle des technologies dans le développement du secteur de l'eau aura lieu le 12 juillet. Près de 20 entreprises et experts israéliens et des représentants vietnamiens se joindront à l'événement pour discuter des technologies israéliennes de gestion de l'eau. -VNA