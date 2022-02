Le capitaine de l'équipe nationale de futsal, Trân Van Vu, reçoit le satisfecit du Premier ministre. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La Fédération de football du Vietnam (VFF) a organisé le 16 février à Hô Chi Minh-Ville une cérémonie pour remettre le satisfecit du Premier ministre pour l'équipe nationale masculine de futsal pour leurs performances exceptionnelles lors de tournois internationaux, en particulier lors de la Coupe du monde de Futsal de la FIFA 2021 en Littuanie.

Par procuration du Premier ministre, la directrice adjointe du Département général de l'éducation physique et des sports Lê Thi Hoang Yên a remis les satisfecits à l'équipe nationale masculine de futsal, à son entraîneur en chef Pham Minh Giang, et à ses joueurs Trân Van Vu et Hô Van Y, en raison de leurs excellentes performances lors des tournois internationaux.

Les membres de l'équipe nationale de futsal reçoivent le satisfecit du Premier ministre. Photo: VNA

En se qualifiant deux fois consécutivement pour les 8es de finale de la Coupe du monde de futsal, la sélection vietnamienne est entrée dans l’histoire du football asiatique.

Le 19 septembre 2021. Un jour comme les autres pour la plupart des gens. Mais une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire des amoureux du futsal (foot en salle) vietnamiens.



En effet, la sélection nationale vietnamienne a obtenu ce jour-là son billet pour les 8es de finale après son match nul (1-1) contre la République tchèque lors de la Coupe du monde de futsal 2021 disputée en Lituanie. Mieux encore, elle est devenue la première équipe asiatique à franchir la phase des groupes deux fois consécutivement.

Une victoire contre le Panama en phase de groupes et un match nul bien mérité avec la République tchèque ont suffi à voir le Vietnam se qualifier pour les 8es de finale, face à un adversaire réputé nettement plus fort, la Russie. Malgré une courte défaite (3-2), les Vietnamiens peuvent être fiers de leur équipe de futsal qui est la seule équipe d’Asie à se qualifier deux fois consécutivement à ce stade de la compétition.



On peut même dire que le Vietnam a mieux joué qu’en 2016, ajoutant à sa fougue et ses qualité techniques une expérience qui lui manquait alors.

Parmi tous les joueurs, le gardien de but Hô Van Y, l’un des 10 meilleurs au monde en 2018, doit être particulièrement félicité, arrêtant un très grand nombre de tirs adverses. Son entraîneur le considère d’ailleurs comme l’un des grands artisans de la réussite du Vietnam dans cette compétition.

Il est digne de remporter le ballon d’or du futsal (football en salle) de 2021, lors d’une cérémonie tenue dans la soirée du 16 février à Hô Chi Minh-Ville. –VNA