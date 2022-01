Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Les réalisations dans l’amélioration du niveau de vie des citoyens et la garantie des droits de l'homme au Vietnam sont de plus en plus reconnues et appréciées par la communauté internationale.

Suivant le point de vue constant du Parti sur les objectifs de développement humain, la Résolution du 13e Congrès national du Parti a mis l'accent sur l'élément de « sécurité humaine », exprimant de nouveaux points de vue et de nouvelles idées pour assurer la sécurité nationale, tout en garantissant les droits de l'homme et en créant un environnement et une vie sûrs pour tous.

Le 13e Congrès national du Parti a déterminé que la protection de la sécurité humaine est une protection de la sécurité nationale, considérant la sécurité humaine comme partie intégrante de la sécurité nationale. Le Congrès a donné une nouvelle perception de la sécurité nationale d'une manière plus globale, plus large et plus approfondie, couvrant non seulement les questions de sécurité politiques et militaires traditionnelles, mais également celles de sécurité non traditionnelles.

La relation entre la sécurité humaine et la sécurité nationale est un lien organique. Protéger la sécurité nationale, c'est aussi protéger la sécurité humaine, protéger la vie paisible et le bonheur des gens.

En même temps, en tant que membre de la société, tout citoyen a droit à la garantie de la sécurité nationale pour assurer et exécuter ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et la sécurité territoriale. Assurer la sécurité nationale est la responsabilité la plus importante de la nation, qui est également d'assurer la sécurité humaine.

Lors d'une conférence en ligne sur la compréhension approfondie de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, le général Tô Lâm, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique, a souligné : « La sécurité humaine est un état dans lequel les gens peuvent vivre de manière stable et sûre, sans être menacés par des abus. Protéger la sécurité humaine, c'est garantir et mettre pleinement en œuvre les droits de l'homme et les droits fondamentaux des citoyens tels qu'ils sont stipulés dans la Constitution de 2013, en veillant à ce que toutes les personnes puissent vivre une vie prospère, libre et heureuse dans le pays".

Ces points de vue ont réfuté certains arguments qui veulent séparer la sécurité humaine de la sécurité nationale, placer la sécurité humaine au-dessus de la sécurité nationale, utilisant ainsi le prétexte des droits de l'homme et de la démocratie pour commettre des actes portant atteinte à la sécurité nationale, accusant le Parti et l'État de violer les droits de l'homme et ceux des citoyens. En effet, assurer la sécurité humaine doit avant tout assurer la souveraineté et la sécurité nationales, qui est la souveraineté la plus sacrée, dont la sécurité humaine et le plus haut service rendu au peuple.

Selon le vice-ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang, la question de la sécurité humaine et de la sécurité sociale est une pensée et une perception très nouvelles, démontrant la vision stratégique de notre Parti face à l'environnement sécuritaire et de développement du pays et aux exigences croissantes dans la protection de la vie paisible et heureuse des personnes face aux risques et défis croissants de sécurité traditionnelle et non traditionnelle.

Assurer la sécurité humaine et sociale est la responsabilité de l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée, en premier lieu, celle des chefs des Comités du Parti et des autorités à tous les niveaux, suscitant le volontariat, la participation active de chaque citoyen, mettant en jeu le rôle central des forces de police et de l'armée avec des plans pour assurer une sécurité renforcée, adaptés à chaque niveau de menace pour la sécurité humaine et la sécurité sociale sur la base des dispositions de la loi.

Concernant la coordination de la mise en œuvre des questions de sécurité humaine et de sécurité sociale dans les temps à venir, le vice-ministre Luong Tam Quang a déclaré que toutes les activités des organisations du parti et des systèmes politiques, dont le système de justice intersectoriel et les forces de police, posséderont et appliqueront efficacement le point de vue que la Résolution du 13e Congrès du Parti.

C’est-à-dire que le peuple est le centre et le sujet de l’œuvre de Renouveau, de construction et de défense de la Patrie. Toutes les options et politiques doivent véritablement découler des demandes, aspirations, droits et intérêts légitimes du peuple... et prendre le bonheur et le bien-être des gens comme l'objectif à atteindre. - VNA