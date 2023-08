Hanoi (VNA) - La science et la technologie, qui ont joué un rôle important dans la promotion du développement socio-économique, sont également la motivation et la clé pour que le Vietnam atteigne l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, engagé par le Premier ministre Pham Minh Chinh à la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), selon des experts.

Centrale éolienne de Bac Liêu dans la commune de Vinh Trach Dông, ville de Bac Liêu (Sud). Photo: VNA

Le vice-directeur du Département de la science et de la technologie pour les branches techniques économiques du ministère des Sciences et des Technologies, Nguyên Tiên Tài, a déclaré que reconnaissant l’importance de la science et de la technologie en tant que clé du développement socio-économique national, le chef du gouvernement a publié une décision approuvant une stratégie nationale de promotion de la science, de la technologie et de l’innovation jusqu’en 2030.

La stratégie a souligné la nécessité de la recherche, de l’application et de la maîtrise des technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), et le renforcement de l’application de la production verte et des solutions respectueuses de l’environnement ainsi que des technologies de traitement et de recyclage des déchets à un prix raisonnable.

Elle a également souligné la nécessité de développer, d’appliquer et de transférer des technologies de pointe et des équipements modernes pour le recyclage des déchets ainsi que des technologies pour collecter et stocker le carbone émis par les centrales thermiques et autres installations de production émettant du carbone.

Afin de mettre en œuvre les tâches assignées, le ministère des Sciences et des Technologies a approuvé un programme de recherche, d’application et de développement des technologies énergétiques, qui est mis en œuvre depuis juillet 2022.

Lors de la COP26, le Vietnam s’est engagé à élaborer et mettre en œuvre des mesures pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050. Photo: baotainguyenmoitruong.vn

Les objectifs du programme comprennent l’application et la maîtrise des technologies de pointe et des équipements technologiques pour explorer, exploiter, produire et utiliser efficacement les sources d’énergies primaires, d’énergies propres, de bioénergie et d’énergies renouvelables, contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et réaliser la stratégie nationale de développement énergétique.

Le programme vise également à développer des technologies d’exploitation du solaire, de l’éolien, de la biomasse, de l’hydrogène et de quelques autres nouvelles formes d’énergie.

Parallèlement, le ministère des Sciences et des Technologies a également approuvé d’autres programmes similaires dans les domaines de l’industrie environnementale, de la protection de l’environnement, de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles et de la réponse au changement climatique.

Nguyên Tiên Tài a déclaré que le ministère cherche des partenaires pour mettre en œuvre des tâches de coopération internationale en science et technologie, en s’efforçant de mobiliser des soutiens financiers pour le développement, l’application et le transfert de solutions, de modèles et de technologies avancés.

Dans les temps à venir, le ministère des Sciences et des Technologies continuera à se concentrer sur la mise en œuvre de ses tâches dans les applications et le développement de haute technologie et sur la mobilisation des ressources pour ce travail, a-t-il déclaré. - VNA