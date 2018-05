Le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Uong Chu Luu. Photo:VNA



Bucarest (VNA) – Une délégation de l’Assemblée nationale, conduite par son vice-président Uong Chu Luu, effectue une visite de travail en Roumanie afin d’intensifier les relations traditionnelles entre les deux organes législatifs et leur collaboration au sein des forums multilatéraux.

Lors de son entretien jeudi 3 mai avec Carmen Eleanna Mihalcescu, vice-présidente de la Chambre des députés de Roumanie, Uong Chu Luu a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance au développement des relations avec les pays en Europe centrale et orientale, dont la Roumanie.

Appréciant l'efficacité de la collaboration entre les deux pays au sein des forums internationaux, notamment l'ONU, Uong Chu Luu a demandé à la Roumanie de soutenir la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021.

Le dirigeant vietnamien a encouragé les deux organes législatifs à multiplier les visites de délégations de tous niveaux, à intensifier leur partage d’expériences et de points de vue sur les questions d’intérêt commun.

Concernant les relations économiques et commerciales des deux pays, le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne a exprimé sa satisfaction devant le développement des échanges commerciaux bilatéraux qui connaissent une croissance annuelle de 10% à 15% en moyenne.

Affirmant que la coopération économique bilatérale était encore en deçà des potentiels, Uong Chu Luu a demandé à la Roumanie d’ouvrir un bureau de commerce et d’investissement à Hô Chi Minh-Ville pour promouvoir la coopération bilatérale dans les secteurs d'excellence de la Roumanie comme la pharmacie, le pétrole, la construction navale, le chemin de fer… Il a également demandé à la Roumanie de contribuer à l'accélération de la signature de l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA).

Quant à la coopération bilatérale dans la culture, l’éducation et l’emploi, Uong Chu Luu a remercié la Roumanie pour ses aides dans la formation de milliers spécialistes vietnamiens dans plusieurs domaines et ses 10 bourses d’étude chaque année pour les Vietnamiens.

Il a également remercié le gouvernement et le parlement roumains d’avoir créé des conditions favorables à la communauté vietnamienne dans leur pays, laquelle contribue activement à l’intensification de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.

De son côté, la vice-présidente de la Chambre des députés, Carmen Eleanna Mihalcescu, a affirmé que le Vietnam était un partenaire et un marché important de la Roumanie en Asie.

Elle a souligné le rôle des deux organes législatifs et du groupe des députés d'amitié Roumanie-Vietnam dans le renforcement des relations bilatérales dans la politique, l’économie et le commerce.

Carmen Eleanna Mihalcescu a appelé à intensifier la coopération bilatérale dans l’énergie, l’exploitation pétrolière, l’électricité, l’industrie, les infrastructures, la santé, l’industrie de défense, l’agriculture.

Elle a également insisté sur la nécessité de s’entraider au sein des forums régionaux et internationaux. Elle a demandé au Vietnam de soutenir la candidature de la Roumanie au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021, avant d’affirmer son soutien pour la signature de l’EVFTA.

Auparavant, le vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne a eu un entretien avec le vice-président du Sénat roumain, Claudiu Manda, et des rencontres séparées avec les présidents de la Commission juridique de nomination, discipline, immunités et validations de la Chambre des députés de Roumanie, et du groupe des députés d’amitié Roumanie-Vietnam.

Uong Chu Luu a aussi une séance de travail avec l’ambassade du Vietnam et des Vietnamiens établis en Roumanie. -VNA