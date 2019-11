Le président du Comité populaire de la ville centrale de Da Nang Huynh Duc Tho (droite) et le directeur de la KOICA au Vietnam, Kim Jinoh. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le président du Comité populaire de la ville centrale de Da Nang Huynh Duc Tho, a reçu mardi matin une délégation de l’Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA), conduite par son directeur au Vietnam, Kim Jinoh.

Lors de leur rencontre, les deux parties ont travaillé sur les projets d’investissement de la République de Corée dans la ville de Da Nang, notamment le projet de construction d’un centre de contrôle de la résilience urbaine verte et intelligente (ENSURE).

Selon Kim Jinoh, parmi les villes allant devenir des villes intelligentes, Da Nang dispose d'un potentiel de développement important, ayant une base de technologique de l'information (TI) de qualité et une grande attention portée à la gestion et l’atténuation des risques de catastrophes naturelles.

Il a espéré qu'avec ce potentiel et la coopération des experts sud-coréens, le projet permettrait à Da Nang d'occuper la première position dans la gestion des risques et la prévision des catastrophes naturelles.

Le projet ENSURE sera également un symbole de l'amitié entre le Vietnam et la République de Corée en général et entre la ville de Da Nang et la ville sud-coréenne de Daegu, a-t-il annoncé.

Le président du Comité populaire de Da Nang a hautement apprécié les efforts de KOICA pour nouer des liens avec le gouvernement sud-coréen afin de parrainer des projets et d'attirer des investissements à Da Nang.

Le projet à Da Nang est doté d’un fonds d’investissement total de plus de 7,5 millions de dollars, financé par le ministère sud-coréen des Affaires intérieures, la ville de Daegu, l'aide publique au développement (APD) de la KOICA, et le fonds de contrepartie de la ville de Da Nang.

Il est mis en œuvre de 2017 à 2021. Une fois achevé, ce projet contribuera à aider Da Nang à réduire l’impact du changement climatique, à limiter les dégâts causés par les catastrophes naturelles et à assurer le développement durable de la ville. -VNA