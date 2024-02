Remise des Prix « Marteau et Faucille d’or » 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les Prix nationaux de la presse sur l’édification du Parti 2023, appelés « Bua liêm vàng » (Marteau et Faucille d’or), seront remis à leurs lauréats dans la soirée du 1er février à Hanoï.



Selon les organisateurs, les œuvres candidates 2023 reflètent de manière vivante et rapide les événements et activités politiques du Parti, attirant une grande attention du public, confirmant la réputation des Prix « Marteau et faucille d'or ».



Il s’agit d’un prix annuel organisé par la Commission d’organisation du Comité central du Parti, en collaboration avec le journal Nhân Dân (Peuple), le magazine “Cộng sản” (Communisme), la Télévision nationale du Vietnam (VTV) et l’Association des journalistes vietnamiens, dans le but de récompenser les œuvres de presse remarquables sur l’édification du Parti.



Cette année, les organisateurs ont reçu 2.216 œuvres qui portent sur des questions brûlantes, des événements marquants et des tâches clés du système politique et du pays. Le jury remettra 6 prix A, 12 prix B, 18 prix C et 30 prix d’encouragement.



Les Prix “Marteau et Faucille d’or” ont une large influence sur la société, comme en témoignent non seulement le grand nombre d'auteurs et d'œuvres, l'engagement de comités du Parti, d'associations de journalistes et d'organes de presse à tous les niveaux, mais aussi l'efficacité de la communication sur l’édification du Parti et du système politique.-VNA