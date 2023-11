La raffinerie pétrochimique de Nghi Son. Photo: VNA



Thanh Hoa (VNA) - La raffinerie pétrochimique de Nghi Son, implantée dans la province de Thanh Hoa (Centre), continue de maintenir une production maximale de produits pétroliers et s'efforcera de vendre 1,57 million de tonnes de produits pétroliers de tous types au cours des deux derniers mois de 2023.



Selon la Sarl de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son (Nghi Son Refining and Petrochemical Company Limited - NSRP), d'ici la fin de l'année, la raffinerie pétrochimique de Nghi Son s'efforcera d'atteindre son objectif de vente de 520.000 tonnes d'essence et 1.050.000 tonnes de gazole (au total 1,57 million de tonnes de carburants de toutes sortes).



Après avoir terminé les travaux de maintenance plus tôt que prévu, la raffinerie a repris ses opérations et a commencé à vendre ses produits depuis le 12 octobre dernier. Actuellement, elle maintient sa production à sa capacité de conception, ce qui contribue à assurer une offre stable de carburants sur le marché national.



La reprise des activités de la raffinerie pétrochimique de Nghi Son permet non seulement de continuer à répondre à la demande croissante en énergie du marché national, mais contribue également à promouvoir la croissance économique et à assurer la sécurité énergétique nationale.



Pour garantir l'approvisionnement en matières premières pour la production au cours des deux derniers mois de l'année, la NSRP a finalisé ses accords avec les fournisseurs concernant le plan d'importation de pétrole brut pour le quatrième trimestre 2023 dès le mois précédent avant de commencer les travaux de maintenance générale de la raffinerie en octobre. La NSRP commencera à travailler avec les fournisseurs sur le plan d'importation de pétrole brut pour le premier trimestre 2024 à partir de la mi-novembre.



Selon la NSRP, la hausse des cours mondiaux du pétrole brut entraîne une augmentation de ceux des produits connexes. Par conséquent, la NSRP continue à chercher à optimiser toutes ses ressources pour garantir l'efficacité de ses activités de production et de commercialisation, tout en évitant les impacts négatifs des fluctuations des prix du pétrole brut et des produits.



La raffinerie pétrochimique de Nghi Son est un projet de coentreprise investi par quatre grandes sociétés nationales et internationales que sont le Groupe national de gazo-pétrolier du Vietnam, la Compagnie internationale du pétrole Koweït KPI, la Compagnie Idemitsu Kosan et la Compagnie des produits chimiques Mitsui du Japon.



Le 10 décembre 2018, la Sarl de raffinerie et de pétrochimie de Nghi Son (Nghi Son Refining and Petrochemical Company Limited - NSRP), a annoncé le début de l'exploitation commerciale de sa raffinerie située dans le district de Tinh Gia, province de Thanh Hoa. La NSRP est détenue par PetroVietnam (25,1%), Kuwait Petroleum International (35,1%), Idemitsui Kosan (35,1%) et Mitsui Chemicals (4,7%). Dès son entrée en service, elle a affiché une capacité de 10 millions de tonnes de pétrole brut/an, contribuant à 35 à 40% de la consommation nationale de pétrole et à environ 10.000 milliards de dongs (410 millions de dollars) par an au budget de la province de Thanh Hoa (Centre).



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, d'ici 2045, le Vietnam pourrait manquer d'environ 12 millions de tonnes de pétrole par an et de 3,5 millions de tonnes de produits pétrochimiques par an. -VNA