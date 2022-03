Des travailleurs vietnamiens sont arrivés le 17 mars à l’aéroport international d'Incheon, en République de Corée. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une centaine de travailleurs vietnamiens sont arrivés le 17 mars à l’aéroport international d'Incheon, en République de Corée, pour travailler dans le cadre du Programme de délivrance du permis de travail aux étrangers (EPS - Employment Permit System) de ce pays.



Il s'agit du plus grand nombre de travailleurs vietnamiens arrivant à la République de Corée depuis que le pays reprend l’accueil de travailleurs vietnamiens en mai 2021, après plus d'un an d'interruption en raison de la pandémie de COVID-19.



Après que le gouvernement sud-coréen lève la restriction sur le nombre d'entrées hebdomadaires et quotidiennes afin de s'adapter au plan de "cohabiter en toute sécurité avec le COVID-19", les travailleurs étrangers de tous les pays seront autorisés à entrer en République de Corée s'ils sont déjà vaccinés contre le COVID-19 dans leurs pays d’origine et ont des résultats négatifs des tests RT-PCR dans les 48 heures avant le départ.



La République de Corée est l'un des principaux marchés pour la main-d’œuvre du Vietnam. Selon les prévisions, à partir du 1er avril prochain où la République de Corée mettra en œuvre de nouvelles réglementations d'entrée, le nombre de travailleurs vietnamiens arrivant à ce pays dans le cadre du programme EPS continuera à augmenter. -VNA