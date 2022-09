La province de Long An accueille 34 migrants illégaux vietnamiens du Cambodge. Photo: Poste de garde-frontière de My Quy Tay

Long An (VNA) - La force des gardes-frontières et les agences compétentes de la province de Long An dans le delta du Mékong ont reçu le 22 septembre 34 ressortissants vietnamiens, qui ont été remis par des autorités cambodgiennes.

Ces citoyens, six femmes et 28 hommes, ont ensuite été emmenés au Département de l'immigration de la police provinciale de Long An et de la Police du district de Duc Hue pour vérification d'identité. Parmi eux, 28 ont présenté une carte d'identité, les autres n'ayant pas de documents d'identité.

Ces derniers temps, le Vietnam et le Cambodge ont sauvé plus de 1.000 citoyens vietnamiens amenés à travailler illégalement au Cambodge.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères et les organes de représentation du Vietnam accordent une attention particulière à la protection des citoyens, car un grand nombre de ressortissants vietnamiens ont été dupés par des intermédiaires et emmenés au Cambodge pour y travailler illégalement. -VNA