Hai Duong commence la campagne de vaccination anti-COVID-19 depuis le 8 mars. Photo: VNA

Hai Duong (VNA) - Quarante-trois patients sont sortis des hôpitaux de campagne pour le traitement du COVID-19 à la province du Nord de Hai Duong le 11 mars après s'être complètement rétablis, portant le nombre total de guérisons dans la localité à 408.

Quelques 305 autres patients sont en cours de traitement.

Selon le Centre de contrôle des maladies (CDC) de Hai Duong, à partir de 17h00 du 10 mars jusqu’à 17h00 du 11 mars, la province a enregistré deux nouveaux cas de coronavirus, portant le bilan total provincial à 713.

Hai Duong a débuté sa campagne de vaccination anti-COVID-19 aux villes de Hai Duong et de Chi Linh et aux districts de Nam Sach, de Cam Giang et de Kim Thanh. -VNA