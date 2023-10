Bên Tre (VNA) – La province de Bên Tre (Sud) a redoublé d’efforts contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN), se préparant à l’arrivée imminente de la mission d’inspection de la Commission européenne (CE).

La prévention et la lutte contre la pêche INN contribue à la conservation à long terme et à l'utilisation durable des ressources marines vivantes et des écosystèmes marins. Photo d'illustration: VNA



Dans l’attente de la rencontre avec la délégation de la CE, Bên Tre lance une campagne de communication contre la pêche INN dans les médias, du 1er octobre jusqu’à la fin de la quatrième inspection, a fait savoir le vice-président du Comité populaire provincial Nguyên Minh Canh.

Le responsable a détaillé une série de mesures visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INN, allant de l’immatriculation des navires de pêche à la délivrance des permis de pêche et au contrôle aux ports de pêche en passant par inspections aux ports et sur les navires.

Jusqu’à présent, la province a délivré des licences de pêche et des certificats de sécurité technique respectivement à 89,62% et 85,98% des navires immatriculés. 98,43 % des navires ont installé des équipements de surveillance par satellite.

Bên Tre travaille à l’accomplissement de l’immatriculation et de l’octroi de l’autorisation de pêche pour sa flotte de pêche hauturière, a précisé Nguyên Minh Canh, indiquant que l’accent est mis sur le renforcement de la surveillance des navires par satellite, notamment ceux opérant souvent dans les zones adjacentes.

Dans le même temps, la province renforce sa coordination avec le Centre de commandement de l’information du Commandement des régions 3 et 4 des Garde-côtes pour traiter en temps opportun les informations et les situations sur le terrain et empêcher les contraventions, a-t-il ajouté.

La province a publié des décisions sur la création de huit groupes spécialisés dans la surveillance des itinéraires des navires de pêche en mer à travers le système de surveillance du Département des pêches.

Elle a également publié les règlements sur la surveillance, le traitement des données, la coordination du traitement des données et de la surveillance des navires de pêche en mer entre le Département de l’agriculture et du développement rural et le Commandement provincial des garde-frontières et les départements et les districts et les communes.

Les activités de contrôle ont été également menées dans les ports pour empêcher les débarquements de prises illicites, réduisant l’incitation des navires engagés dans la pêche INN à opérer et empêchant également les produits de la pêche provenant de la pêche INN d’atteindre les marchés.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial Nguyên Minh Canh, jusqu’à présent, la province a atteint pour l’essentiel les objectifs prévus dans la décision n°81/QD-TTg du 13 février 2023 du Premier ministre promulguant le Plan d’action pour lutter contre la pêche INN.

La CE a émis un avertissement "carton jaune" pour le Vietnam en termes de pêche INN en 2017. Le Vietnam recevra un "carton vert" si les problèmes sont résolus ou un "carton rouge" dans le cas contraire. Ce carton rouge entraîne son inscription sur la liste tenue par le Conseil, puis l’adoption d’une série de mesures à son encontre, y compris l’interdiction de commercialiser ses produits de la pêche. – VNA