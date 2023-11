Bac Giang (VNA) - Les autorités de la province de Bac Giang (Nord) veilleront à développer un contingent de cadres et d’employés publics dotés de qualifications adéquates et d’un professionnalisme élevé afin de répondre aux exigences de la nouvelle situation, selon le Département provincial de l’intérieur.

Photo d'illustration: VNA



Les comités et autorités du Parti à tous les niveaux ainsi que les agences de la province sont tenus de bien appréhender les vues du Parti en matière de travail du personnel, considérant cela comme un facteur décisif pour le succès de chaque agence et unité.

Les cadres et les fonctionnaires doivent répondre aux exigences en termes de politique, d’idéologie, de moralité, de style de vie, de capacité de travail et de qualifications professionnelles.

Bac Giang se concentrera sur l’amélioration de la qualité du travail de planification du personnel et continuera à mettre en œuvre la rotation du personnel ainsi qu’à construire et à perfectionner des mécanismes de concurrence ouverts, transparents et démocratiques dans la nomination et la promotion des cadres et des employés publics.

La province réformera également les politiques de recrutement et de traitement des cadres et des employés publics, et s’efforcera de garantir l’exhaustivité, l’équité et l’objectivité dans l’évaluation de leurs performances.

Dans les temps à venir, elle continuera à mettre en œuvre des politiques visant à attirer et à former de jeunes employées, ainsi que des politiques et des incitations pour les cadres et fonctionnaires travaillant dans des secteurs spécifiques et des zones défavorisées, afin d’attirer des ressources humaines de qualité.

Bac Giang poursuivra la réorganisation des agences administratives et des unités de service public associée à la rationalisation du personnel conformément au plan établi. Photo : baobacgiang.com.vn

La province poursuivra la réorganisation des agences administratives et des unités de services publics associée à la rationalisation du personnel conformément au plan établi. Des réglementations seront fixées pour le nombre d’employés des organisations du système politique en fonction des exigences du travail.

Parallèlement, la méthode et le programme de formation des agents publics seront réformés, avec une formation régulière de perfectionnement en gestion publique et en compétences professionnelles basées sur les postes qui leur sont offerts, dans le but d’améliorer la qualité du contingent.

En outre, Bac Giang a promu la décentralisation ainsi que le contrôle du pouvoir à travers des réglementations et des règles, garantissant la démocratie, l’ouverture, la transparence et promouvant la responsabilité des cadres et des fonctionnaires dans l’exercice des fonctions publiques dans les agences et localités.

La localité a également renforcé l’inspection et la supervision de l’exercice des fonctions publiques et l’application des politiques liées aux fonctionnaires et aux employés publics, et a rapidement réglé les violations associées.

Selon le Département provincial de l’intérieur, la province compte 1.856 cadres, dont 13 sont titulaires d’un doctorat, 761 titulaires d’une maîtrise et 1.024 titulaires d’un baccalauréat.

Le nombre total d’employés publics dans la province est de 34.670, dont neuf sont titulaires d’un doctorat, 1.309 titulaires d’une maîtrise et 25 794 titulaires d’un baccalauréat. Par ailleurs, parmi les 2.253 cadres et fonctionnaires au niveau communal, 90,9% sont titulaires d’une licence et 2,09% ont des diplômes supérieurs.

Bac Giang est l’une des premières localités à mettre en œuvre le réaménagement et la consolidation du système d’organisation des agences administratives et des unités de service public conformément aux résolutions pertinentes du Comité central du Parti, aux décrets du gouvernement et aux documents connexes.

Depuis 2021, le Département de l’intérieur a organisé 20 cours de gestion de l’État pour 1.940 cadres et fonctionnaires, 25 cours de formation professionnelle pour 2.525 agents publics et 16 cours de perfectionnement pour 1.600 cadres communaux. – VNA