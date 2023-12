L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh. Photo : VNA

Bangkok (VNA) - La visite officielle en Thaïlande du 7 au 10 décembre du président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vuong Dinh Hue, à l'invitation de son homologue thaïlandais, Wan Muhamad Noor Matha, revêt des significations importantes. Cela peut être considéré comme un événement important pour résumer l'Année marquant les 10 ans du partenariat stratégique Vietnam- Thaïlande 2023.C’est ce qu’a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).Selon le diplomate vietnamien, Vuong Dinh Hue sera le premier président d’un organe législatif étranger à se rendre en Thaïlande au cours de la nouvelle législature de l'AN thaïlandaise.Dans le cadre de cette visite, le chef de l’organe législatif vietnamien aura des rencontres avec des dirigeants thaïlandais, des parlementaires, des hommes politiques, des universitaires, des chefs d’entreprises et visitera la province d'Udon Thani où vit un grand nombre de Viet-kieu.Vuong Dinh Hue prononcera un discours sur les perspectives des relations bilatérales à l'Université Chulalongkorn et assistera à un Forum politique et juridique visant à promouvoir la coopération économique et commerciale et d’investissement entre les deux pays.Le dirigeant vietnamien assistera également à la cérémonie d'ouverture de la Chambre de commerce vietnamienne en Thaïlande (VietCham Thaïlande), présidera la cérémonie de mise en chantier de la 2e phase de la zone de commémoration du Président Hô Chi Minh à Udon Thani, inaugurera le « Vietnam Town » dans la province d'Udon Thani, et visitera le Centre d'études vietnamiennes de l'Université Udon Thani Rajabhat.Ces dernières années, les relations Vietnam-Thaïlande se sont consolidées et développées rapidement et substantiellement dans tous les domaines. Cette visite officielle en Thaïlande du président de l'AN vietnamienne témoignera du soutien des hauts dirigeants des deux pays au programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique renforcé Vietnam-Thaïlande pour 2022-2027, et à une coordination plus étroite entre les deux pays dans des forums parlementaires multilatéraux et régionaux.Selon l'ambassadeur Phan Chi Thanh, la visite du président de l'AN vietnamienne marquera un nouveau jalon très important dans la coopération entre les Assemblées nationales des deux pays. Les deux parties porteront cette coopération à un niveau plus élevé.Enfin, s’agissant des perspectives de coopération entre les deux pays dans les temps à venir, Phan Chi Thanh a estimé que les préparatifs visant à porter les relations bilatérales à un nouveau niveau apporteraient des opportunités de promouvoir la coopération multiforme. -VNA