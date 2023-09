Fidel Castro et des soldats vietnamiens en 1973. Photo: VNA



La Havane (VNA) - Les médias cubains ont publié le 12 septembre de nombreux articles sur la première visite de Fidel Castro au Vietnam et dans la zone libérée du Sud du Vietnam en septembre 1973.



Le journal électronique Juventud Rebelde, l'Agence nationale de presse cubaine (ACN) et de nombreux autres sites d'information ont publié un article qui raconte brièvement le parcours de Fidel Castro au Vietnam.



Dans tous ses discours prononcés au Vietnam ainsi que dans ses dialogues avec des officiers, des soldats et des habitants vietnamiens tout au long de son voyage, Fidel Castro souligna le rôle extraordinaire du Vietnam dans le mouvement révolutionnaire et de libération de peuples dans le monde entier.



Fidel Castro exprima directement son admiration pour les grandes victoires du peuple vietnamien héroïque, lesquelles encouragèrent le mouvement de libération nationale, libérant bien de pays colonisés à travers le monde...



Fidel Castro fut le seul dirigeant étranger à visiter la zone libérée du Sud du Vietnam à Quang Tri.



Les médias cubains ont souligné que ce fut un voyage d'amitié, de solidarité et de fraternité révolutionnaire, reliant deux peuples des deux hémisphères. -VNA