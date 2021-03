La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan s'exprime lors d'une séance de travail avec le Comité de pilotage des élections de la province de Kien Giang. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) – Les 18 et 19 mars, la présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyen Thi Kim Ngan a eu des séances de travail avec les Comités de pilotage des élections de la province de Kien Giang, et de la ville de Ha Tien (province de Kien Giang).

S'exprimant lors de la réunion avec le Comité de pilotage des élections de la province de Kien Giang, la présidente de l'AN a déclaré que Kien Giang avait achevé la présentation des documents sur les élections à tout le niveau, central comme local.

Des comités électoraux de tous les niveaux à Kien Giang ont été créés et la province réalise ses tâches conformément à la réglementation.

Tous les 15 districts et villes ont mis en place des comités électoraux au niveau du district et 144/144 communes, quartiers, chefs-lieux ont créé des comités électoraux au niveau communal. Le Comité électorale provinciale a reçu tous les dossiers de candidature à la députation de la 15e législature de l'Assemblée nationale et des conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026.

La présidente de l’AN a noté qu’avec 56 km de sa ligne frontalière, Kien Giang devrait mobiliser les forces pour contrôler ses frontières afin de garantir la sécurité, l'ordre, la sécurité sociale et le contrôle des épidémies, notamment avant et durant les élections.

Mme Ngan a affirmé que le Conseil électoral national examinerait et répondrait par écrit à la proposition de la province concernant l’organisation avant date des élections sur des îles éloignées telles que Tho Chu. Le bureau du Conseil électoral national est prêt à répondre aux questions des localités liées aux élections, a-t-elle dit.



La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan rencontre des officiers et soldats du poste de garde-frontière de Ha Tien . Photo: VNA

A cette occasion, Mme Ngan est allée inspecter la prévention et la lutte contre l'épidémie de COVID-19, rendre visite aux officiers et aux soldats du poste de garde-frontière de Ha Tien. -VNA