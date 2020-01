La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, s'exprime lors de la conférence. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a assisté le 8 janvier à Hanoï à une conférence pour lancer les tâches et missions de l’Audit d’Etat en 2020.

Elle a déclaré apprécier les réalisations de l’Audit d’Etat qui avaient servi de bases importantes pour la prise des décisions par l’Assemblée nationale sur les questions liées aux budget et investissements publics. Selon un rapport présenté lors de la conférence, l’année dernière, l’Audit d’Etat a rempli toutes les opérations prévues. Au 31 décembre 2019, il a aidé à augmenter le budget d’Etat de 10.276 milliards de dôngs (plus de 428 millions de dollars), à diminuer les dépenses budgétaires de 16.829 milliards de dôngs (plus de 701 millions de dollars)… Par ailleurs, l’Audit d’Etat a proposé de modifier, compléter, annuler ou remplacer 154 documents pour remédier aux lacunes juridiques et éviter les pertes financières et les gaspillages…

S’agissant des tâches et missions en 2020, Nguyen Thi Kim Ngan a demandé à l’Audit d’Etat de continuer de fournir des informations opportunes à l’Assemblée nationale, au Comité permanent de l’Assemblée nationale, aux Conseils populaires locaux et au gouvernement. Elle a également souligné l’importance des plans d’audit concernant le budget public en 2019 et de ceux au service de l’évaluation de la mise en œuvre du Plan financier quinquennal national et du Plan sur l’investissement public à moyen terme pour la période 2016-2020.

La présidente de l’Assemblée nationale a appelé l’Audit d’Etat et chaque auditeur à continuer à promouvoir le sens de responsabilité, l’honnêteté, la transparence et le professionnalisme, à garantir les principes d’indépendance et de respect de la loi. En outre, elle lui a suggéré de mettre en œuvre rapidement son plan d’application de la Loi sur l’amendement et le complément de certains articles de la Loi sur l’Audit d’Etat. Il est également important de renforcer l’application des technologies de l’information dans ses activités pour s’adapter à la 4e révolution industrielle.

Nguyen Thi Kim Ngan a enfin demandé à l’Audit d’Etat de continuer d’assumer bien le poste de président de l’ASOSAI (Asian Organization of Supreme Audit Institutions - Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques) pour le mandat 2018-2021, ainsi que d’élagir sa coopération internationale. -VNA