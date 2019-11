La première réunion du Comité d’organisation de l'AIPA 41 à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La première réunion du Comité national de pilotage et du Comité d'organisation de la 41e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 41) s'est déroulée le 19 novembre à Hanoï, sous l’égide de la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan.Mme Ngan, aussi présidente de l' AIPA 41 , a déclaré que le Vietnam assumerait également la présidence de l'ASEAN en 2020. Le Comité national de pilotage et le Comité d'organisation de l'AIPA 41 travailleront étroitement avec le Comité national de l’ASEAN 2020 pour organiser et présider les principaux événements de l'AIPA en 2020.Elle a déclaré que le Vietnam s'efforcerait de faire de l'AIPA une organisation resserrée et efficace, répondant aux intérêts des parlements membres.Le secrétaire général et président du Bureau de l'Assemblée nationale, Nguyen Hanh Phuc, a annoncé deux résolutions du Comité permanent de l'Assemblée nationale sur la création du Comité national de pilotage et du Comité d'organisation de l'AIPA 41, qui vont entrer en vigueur le 5 novembre.En conséquence, le Comité national de pilotage de l’AIPA 41 compte cinq membres et est dirigé par la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan.Le Comité d'organisation de l'AIPA 41 compte 27 membres et est dirigé par la vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale, Tong Thi Phong.Lors de la première réunion, les participants ont donné des suggestions au rapport du Comité des relations extérieures de l'Assemblée nationale sur les préparatifs de la présidence de l'AIPA en 2020, avec l’accent mis sur la 41e Assemblée générale de l'AIPA, prévue fin d’août et début de septembre 2020 à Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).Les autres sujets de discussion étaient les activités de l’année de présidence de l’AIPA 2020, la coordination entre l'AIPA et l'ASEAN, les travaux de logistique et de communications pour les activités officielles de l'AIPA dur an t l'année. - VNA