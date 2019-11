Parmi les 219 étrangers qui obtiennent un visa de travailleur qualifié pour les personnes ayant une formation professionnelle, 93 sont vietnamiens, 33 indonésiens et 27 philippins.

L’Université de Can Tho et l'Hongrie ont signé un protocole d’accord de coopération dans la formation des ressources humaines, l’échange des étudiants et les échanges culturels.