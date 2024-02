La Poste d’Australie dévoile ses timbres Dragon dorés et rouges de l’Année du Dragon 2024. Photo: Australia Post

Sydney (VNA) - La Poste d’Australie se prépare pour 2024 avec une édition spéciale de timbres et d'objets de collection pour fêter le Nouvel An lunaire du Dragon, qui commencera le 10 février.Elle a publié trois timbres Dragon dorés et rouges spécialement conçus, qui symbolisent la bonne fortune et le pouvoir du Dragon. Elle a en outre lancé un feuillet qui présente les 12 animaux du zodiaque chinois, ainsi que des pièces de collection.Dans la culture de nombreux pays asiatiques, le Dragon symbolise le pouvoir, l'honneur, la chance et le succès et on dit que les personnes nées sous ce signe sont nobles, ambitieuses et douées.Les timbres Dragon Fortune, Dragon Chanceux et Dragon Heureux (Fortune Dragon, Lucky Dragon, Happy Dragon) se vendent à 1,20 dollar australien (soit 0,78 dollar américain), à 2,40 dollars australie ns et à 3,60 dollars australiens.Une gamme de coffrets cadeaux, de sacs et d'un feuillet du zodiaque est également disponible, comprenant tous les animaux du zodiaque dans le même style artistique, avec des dénominations de timbres supplémentaires et un total de 12 designs uniques. -VNA