Hanoï (VNA) - La population du Vietnam atteindra bientôt 100 millions d'habitants, devenant le 15ème pays le plus peuplé du monde, a déclaré le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Vietnam.

Au centre de Ho Chi Minh-Ville. Photo: nhipsongkinhte



"Ce sera une étape importante pour le Vietnam, et félicitations au gouvernement vietnamien car cela témoigne de sa réussite. Autrefois pays déchiré par la guerre, le Vietnam a maintenant réussi à sortir ses citoyens de la pauvreté et à réaliser une croissance remarquable dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'emploi, du progrès technologique…", a indiqué l'UNFPA.



L'UNFPA a souligné qu'une population de 100 millions d'habitants signifie un grand marché intérieur, capable d'attirer plus d'investissements directs étrangers avec une main-d'œuvre en bonne santé, hautement éduquée et qualifiée, une pensée novatrice et une forte motivation pour le pays.



Lorsque l'UNFPA a lancé la campagne #8BillionStrong l'année dernière à l'occasion de la population planétaire atteignant 8 milliards de personnes, 100 millions de Vietnamiens étaient le symbole de "100 millions d'espoirs, 100 millions de rêves et 100 millions de solutions".



Le Vietnam a actuellement la plus forte proportion de jeunes dans l'histoire du pays, 21,1% de sa population étant âgés de 10 à 24 ans. La période de structure démographique en or se poursuivra jusqu'en 2039 avec la présence d'une population jeune à forte productivité. Dans le même temps, il est possible d'exploiter les avantages de la structure de la population pour promouvoir davantage la croissance socio-économique du pays.



L'UNFPA a également souligné que lorsque les taux de mortalité et de fécondité baissent, le Vietnam achèvera bientôt son processus de transition démographique. C'est une réalisation importante pour tous les Vietnamiens d'aujourd'hui de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Cependant, la baisse du taux de fécondité ces dernières décennies a entraîné un vieillissement rapide de la population.



"Le Vietnam devrait devenir un pays avec une population vieillissante en 2036 lorsque sa population âgée de 65 ans et plus atteindra 15,5 millions, soit plus de 14 % de la population totale. De plus, la +préférence aux garçons+ est toujours répandue dans la société vietnamienne, associée à des taux de fécondité en baisse et la sélection prénatale en fonction du sexe. Il est prévu qu’en 2034, le Vietnam comptera plus de 1,5 million d'hommes âgés de 15 à 49 ans et ce nombre passera à 2,5 millions en 2059", a déclaré l'UNFPA. - CPV/VNA