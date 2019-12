Hanoi, 4 décembre (VNA) - Le gouvernement vise une population de 104 millions d'habitants d'ici 2030, avec une espérance de vie moyenne de 75 ans, dont une vie en bonne santé d'au moins 68 ans.

La forte densité de population dans les grandes villes comme Hanoi et Ho Chi Minh-Ville rend les infrastructures de transport souvent surchargées. Photo: PCV

Selon la Stratégie démographique du Vietnam à l'horizon 2030, récemment approuvée par le Premier ministre, le gouvernement compte maintenir fermement le niveau de fécondité de remplacement (chaque femme en âge de procréer a en moyenne un ou deux enfants), et réduire l'écart de fécondité entre les régions.



Le Vietnam ramènera le sex-ratio à la naissance à l'équilibre naturel et maintiendra une structure d'âge raisonnable. Plus précisément, le pourcentage d'enfants de moins de 15 ans devrait atteindre 22%; les personnes âgées de 65 ans de plus de 11%.



Le gouvernement vise une population de 104 millions d'habitants d'ici 2030, avec une espérance de vie moyenne de 75 ans, dont une vie en bonne santé d'au moins 68 ans. La hauteur des hommes atteindra 1,685 m et des femmes, 1.575 m (contre, en 2016, 164,4 cm et 153,4 cm); et l'indice de développement humain (IDH) figurera parmi les 4 premiers pays d'Asie du Sud-Est.



Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement augmentera le budget et mobilisera d'autres sources de capitaux. Le marché de l'assurance sera facilité par de nombreux programmes de développement, adaptés aux groupes de la population, garantissant que chacun bénéficie de services de protection et de sécurité sociale. Le Vietnam étudiera aussi la création d’un fonds de vieillesse à partir des contributions des citoyens, de manière à ce que les personnes âgées soient prises en charge.



Selon les résultats préliminaires du recensement national de la population et du logement de 2019, la population vietnamienne a augmenté de 10,4 millions d’habitants pour s’établir à 96.208.984 à 00h00 du premier avril en 2019, se classant le troisième pays le plus peuplé de l’ASEAN, après l’Indonésie et les Philippines, et le quinzième pays le plus peuplé du monde. – CPV/VNA