Khanh Hoa (VNA) – La police de Khanh Hoa (Centre) a décidé d’introduire une instance contre Trân Vu Hai, avocat du Barreau de la ville de Hanoi pour évasion fiscale, a-t-elle confirmé mardi 2 juillet.

Trân Vu Hai. Source: bocongan.gov.vn

La police a également engagé une poursuite pénale contre sa conjointe Ngô Tuyêt Phuong pour le même chef d’accusation.Le couple est soupçonné d’évasion fiscale lors de l’achat et du tranfert de biens immobiliers dans la ville de Nha Trang, province de Khanh Hoa.Ces décisions ainsi qu’un mandat de perquisition au domicile et dans le cabinet d’avocat de Trân Vu Hai et sa conjointe ont été signifiés mardi 2 juillet. – VNA