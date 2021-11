Une scène dans la pièce « Antigone" sur scène vietnamienne, montée par le réalisateur Tran Luc . Photo : https://nhandan.vn/

Hanoï (VNA) - La récente représentation de Luc Team au Théâtre Tuoi Tre (de la jeunesse) à Hanoï a débuté le projet scénique "Antigone" qui dure de fin 2021 à début 2022, organisé conjointement par l'Institut Goethe à Hanoï et ledit Théâtre.

« Antigone » est une pièce de Sophocle, le célèbre dramaturge grec. Près de 2.500 ans plus tard, cette œuvre théâtrale demeure une forte source d'inspiration pour la communauté artistique du monde entier. Le projet de théâtre "Antigone" de l’Institut Goethe à Hanoï a vu la participation de célèbres metteurs en scène vietnamiens.

Les valeurs humaines véhiculées dans la pièce "Antigone" ont de nombreuses similitudes avec Truyen Kieu (Histoire de Kieu), la plus célèbre œuvre du poète vietnamien Nguyen Du, écrit au début du XIXe siècle, utilisant l'image d'une femme pour faire passer le message de la foi juste, de la loyauté et de la dignité de l’homme.

L'histoire compliquée d'"Antigone" dans sa version originale, après avoir été recréée par le réalisateur et Artiste émérite Tran Luc, avec la méthode conventionnelle de représentation et la technique théâtrale traditionnelle vietnamienne, est devenue facile à comprendre et à toucher le cœur du public hanoïen.-VNA