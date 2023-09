Hanoï (VNA) - Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, permanente du Secrétariat, cheffe de la Commission d’organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), présidente du Groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Japon, a reçu le 6 septembre à Hanoï le président de la Chambre des conseillers du Japon , Otsuji Hidehisa, en visite officielle au Vietnam.Lors de la rencontre, Truong Thi Mai a suggéré que la Chambre haute du Japon encourage le gouvernement japonais à fournir des aides publiques de développement (APD) de «nouvelle génération» au Vietnam, à soutenir le Vietnam dans les processus de transition énergétique et de transformation numérique.Elle a également proposé que les deux parties promeuvent les visites de haut niveau ainsi que les échanges entre Vietnamiens et Japonais, et collaborent étroitement au sein des forums multilatéraux.De son côté, le dirigeant japonais a déclaré que le Japon attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam. Il a également partagé les propositions de Truong Thi Mai.Plusieurs membres de la délégation japonaise ont déclaré espérer que le Vietnam partagera ses expériences en matière de participation des femmes dans les domaines politique et social. Ils ont par ailleurs exprimé leur appréciation pour les contributions de la communauté vietnamienne au Japon au développement socio-économique du Japon.-VNA