Le consul général de Nouvelle-Zélande à Ho Chi Minh-Ville, Joe Nelson, fait don de fruits aux enfants au Village Chance. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le consulat général de Nouvelle-Zélande à Ho Chi Minh-Ville a remis le 6 juillet des boîtes de fruits au résidents du Village Chance à l'arrondissement de Binh Tan, dans le cadre d’une coopération avec les principaux exportateurs néo-zélandais pour faire don de plus de 500 boîtes de fruits à des organisations caritatives pour les enfants et les femmes à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoï.

S'exprimant lors de l'événement par visioconférence, Tredene Dobson, ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, a déclaré que son pays était toujours prêt à aider le Vietnam dans l'amélioration de la santé de la communauté en fournissant des produits agricoles riches en nutriments.

Photo: VNA

Créée en 1993, Maison Chance est une organisation pour les personnes handicapées, les orphelins et les personnes défavorisées au Vietnam. Elle est composée de trois unités à Ho Chi Minh-Ville: le Foyer (hébergement), le Centre Envol (formation professionnelle), le Village Chance (école primaire et appartements adaptés aux personnes handicapées), et d’un nouveau Centre Social situé dans la province de Dak Nong. -VNA