L'ambassade de Nouvelle-Zélande au Vietnam a annoncé une enveloppe de soutien de 2 millions de dollars néo-zélandais pour aider le Vietnam à se remettre après la pandémie de COVID-19. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassade de Nouvelle-Zélande au Vietnam a annoncé le 11 mai une enveloppe de soutien de 2 millions de dollars néo-zélandais du gouvernement néo-zélandais pour aider le Vietnam à se remettre après la pandémie de COVID-19.

L’enveloppe comprend un million de dollars pour des fournitures médicales, par le biais du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam et un million de dollars pour des projets axés sur la restauration des moyens de subsistance des personnes vulnérables au Vietnam via l'organisation internationale CARE, Oxfam au Vietnam.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur de la Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tredene Dobson, a affirmé que l'aide humanitaire était une partie importante du partenariat stratégique Nouvelle-Zélande-Vietnam.

Il a exprimé sa conviction qu'avec une coopération étroite avec les partenaires, l'approche globale ci-dessus contribuera à créer un processus de rétablissement fort après la pandémie. Il a appelé les parties prenantes à agir rapidement vers l'objectif commun de soutenir un Vietnam fort, prospère et durable.



Soulignant que l'équipement médical financé par la Nouvelle-Zélande aidera le système de santé vietnamien à répondre aux futures épidémies, la représentante de l'UNICEF au Vietnam, Rana Flowers, a déclaré que la coopération entre la Nouvelle-Zélande et l'UNICEF se concentrait sur la fourniture d'équipement médical pour soutenir la vaccination et le traitement d'enfants vietnamiens.



Selon Mme Rana Flowers, il est maintenant important d'investir davantage dans le renforcement du système de santé afin que les enfants et les gens aient la possibilité de vivre et de se développer mieux dans l'avenir.

Avec la composante de coopération avec l’UNICEF, celle entre la Nouvelle-Zélande et CARE International et Oxfam au Vietnam bénéficiera à 5.400 personnes touchées par la pandémie. L’assistance sera destinée aux femmes défavorisées, aux personnes handicapées et aux communautés de minorités ethniques vivant à Ho Chi Minh-Ville, Binh Duong, Quang Tri et Ha Giang.

Au nom du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères du Vietnam, le vice-ministre Nguyen Minh Vu a remercié le soutien et l'aide d'amis internationaux au cours des dernières années, en particulier le projet de soutien du gouvernement et du peuple néo-zélandais destiné au gouvernement et au peuple du Vietnam.



Au cours des deux dernières années, l'ambassade de Nouvelle-Zélande au Vietnam a collaboré avec des partenaires vietnamiens et internationaux pour mettre en œuvre avec succès de nombreux projets visant à aider le Vietnam à répondre à la pandémie. La valeur totale des projets d'aide humanitaire s'élève à 270.000 dollars néo-zélandais, aidant ainsi plus de 3.300 travailleuses, 130 enfants handicapés et des personnes malentendantes au Vietnam. - VNA