La Malaisie signale près de 13.000 cas de COVID-19 au cours de la 49e Semaine épidémiologique du pays (ME 49/2023), du 3 au 9 décembre. Photo : VNA

Kuala Lumpur, 14 décembre (VNA) – La Malaisie a signalé près de 13.000 cas de COVID-19 au cours de la 49e Semaine épidémiologique du pays (ME 49/2023), du 3 au 9 décembre, contre 6.796 cas la semaine précédente.Le directeur général du ministère de la Santé du pays, Muhammad Radzi Abu Hassan, a mis en garde contre l'augmentation des nouveaux cas due aux voyages et aux rassemblements lors des célébrations et des festivités, tout en exprimant son inquiétude quant au fardeau qui pèse sur les établissements de santé existants.En outre, Muhammad Radzi Abu Hassan a fourni une mise à jour sur 21 variants préoccupants (VOC) et cinq cas de variants intéressants (VOI).Jusqu’à présent, aucun nouveau variant n’a été détecté en Malaisie. Les variants encore en circulation en Malaisie sont l'Omicron avec les sous-variants XBB.1.16, XBB.1.5 et EG.5. Bien que cette variante soit connue pour avoir un taux de contagiosité élevé, elle ne provoque pas d’infections graves, a-t-il déclaré.Pour améliorer la protection des personnes à haut risque, en particulier celles âgées de 60 ans et plus souffrant de comorbidités, d'obésité, d'un système immunitaire affaibli ou prenant des médicaments pour des maladies chroniques, Muhammad Radzi Abu Hassan a recommandé de consulter des médecins concernant l'utilisation de Paxlovid - le médicament antiviral qui a montré son efficacité. lorsqu'il est pris dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes, offrant une couche de défense supplémentaire aux populations vulnérables.- VNA