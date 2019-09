Programme de présentation des littératures vietnamienne et tchèque. Photo: VNA



Prague (VNA) – Un programme de présentation des littératures vietnamienne et tchèque a eu lieu mercredi soir au Centre commercial Sapa à Prague, en République tchèque, dans le but d’aider les Vietnamiens et les Tchèques à mieux comprendre la culture de chaque pays.

Lors de l’événement, le comité d’organisation a présenté plusieurs œuvres littéraires tchèques, dont trois de l’écrivain Vlastimil Podracky. Ces œuvres ont été traduites pendant trois ans par Do Ngoc Viet Dung, secrétaire général adjoint de l’Association d’amitié Vietnam – République tchèque, également membre de l’Association des écrivains tchèques, ainsi que ses collègues. Elles reflètent la politique, l’économie et la société de l’Europe comme du monde, mais également la culture et la littérature de longue date de la République tchèque.

"La culture est la porte d’entrée dans différents pays. Nous souhaitons que les amis tchèques mieux comprennent le Vietnam et les Vietnamiens mieux connaissent la République tchèque", a souligné le traducteur Do Ngoc Viet Dung.

Lors de l’événement, un roman de l’écrivain Doan Hoai Trung - la première œuvre vietnamienne à être traduite en tchèque, a été présenté. Le roman décrivant la vie d’étudiants vietnamiens en Tchécoslovaquie (actuellement la République tchèque et la Slovaquie) témoignait des sentiments et des liens entre les deux peuples.

Karel Sys, président de l'Association des écrivains tchèques, et l’écrivain Valstimil Podracky ont tenu en haute estime les efforts des traducteurs des deux pays, affirmant que la présentation des œuvres littéraires tchèques et vietnamiennes aux lecteurs des deux pays permettaient de promouvoir la compréhension mutuelle et les liens entre les deux nations. -VNA