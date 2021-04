L'ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, et Mme Nguyen Thi Phuong Thao lors de la cérémonie de remise l'Insigne de la Légion honneur. Photo:VNA

Hanoï (VNA) - Au nom du président de la République de France, l'ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, a remis le 14 avril l'Insigne de la Légion d'honneur - la plus haute distinction française - à Mme Nguyen Thi Phuong Thao, présidente de Sovico Group et directrice générale de Vietjet.

Mme Nguyen Thi Phuong Thao est la première femme d'affaires vietnamienne à recevoir cette distinction française, ce en vue de reconnaître ses contributions spéciales à la promotion de la coopération économique, culturelle et au développement entre le Vietnam et la France.

Lors de la cérémonie de remise, l'ambassadeur français Nicolas Warnery a salué les contributions de Mme Nguyen Thi Phuong Thao, appréciant sa vision, sa sagesse et sa gentilesse, sa philosophie des affaires pour le développement de la communauté, ainsi que la coopération des entreprises dirigées par elle avec d’autres sociétés et les Français, notamment pendant la période de l'épidémie de COVID-19.



Du côté vietnamien, le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung a également souligné que cet événement était un grand jalon dans la relation diplomatique, culturelle et économique entre le Vietnam et la France. Il a félicité la femme d’affaires vietnamienne pour avoir reçu la plus haute distinction française.



Mme Nguyen Thi Phuong Thao a remercié l'État et le peuple français pour leur soutien et leur coopération étroite avec elle-même et avec les entreprises Sovico, Vietjet et HDbank.

Créée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d’honneur est la plus haute distinction française. Depuis plus de deux siècles, elle est remise au nom du chef de l’Etat français pour récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d'activité. -VNA