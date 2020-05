Le meeting en écho à la Journée mondiale sans tabac. Photo: VOV Le meeting en écho à la Journée mondiale sans tabac. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Ce vendredi à Hanoï, le ministère de la Santé a organisé un meeting en écho à la Journée mondiale sans tabac, le 31 mai. Au Vietnam, cette semaine est aussi la semaine nationale sans tabac.

Pour cette édition 2020, le thème retenu par l’OMS est "Protégeons les jeunes contre les manipulations de l’industrie et empêchons-les de consommer du tabac et de la nicotine". La Journée mondiale sans tabac appelle les pays à promouvoir des politiques énergiques pour protéger la communauté des impacts du tabac et empêcher l’usage chez les jeunes des produits du tabac, y compris les cigarettes traditionnelles, les cigarettes électroniques ou les vapoteuses électroniques, a souligné le vice-ministre de la Santé Nguyên Truong Son.



"Ces nouveaux produits ont également des impacts négatifs sur la santé humaine, tout comme les cigarettes traditionnelles. Plus dangereux, à l’heure actuelle, les géants du tabac ciblent les jeunes, qui sont plus sensibles aux effets de la nicotine. À ce jour, plusieurs pays dans le monde ont interdit l’usage, la vente, l’achat et l’utilisation de ces produits. Toutefois, au Vietnam, le prix et les taxes sur les produits du tabac restent faibles. Les consommateurs peuvent aussi acheter du tabac n’importe où. Par conséquent, dans les temps à venir, le Vietnam devrait prendre des politiques plus énergiques pour lutter contre l’usage du tabac, notamment chez les jeunes", a-t-il déclaré. -VOV/VNA