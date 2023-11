Hanoi (VNA) - Garantir l’emploi et la sécurité sociale de la population est une tâche et une responsabilité importante et régulière des systèmes politique et social, et reçoit toujours l’attention voulue du Parti et de l’État, contribuant à stimuler la croissance économique, à maintenir la stabilité politique et démontrant l’engagement du Vietnam à mettre en œuvre les Objectifs de développement durable jusqu’en 2030.

Vue du séminaire d’information politique sur le travail, l’emploi et la sécurité sociale, à Hanoi, le 28 novembre. Photo : qdnd.vn

Cette déclaration a été faite par le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Lê Van Thanh, lors d’un séminaire d’information politique sur le travail, l’emploi et la sécurité sociale, tenu mardi 28 novembre à Hanoï.



Selon le responsable, au cours des dernières années, l’Assemblée nationale, le gouvernement, le Premier ministre, les ministères et les secteurs ont publié de nombreux documents pour institutionnaliser les positions, les lignes directrices et les politiques du Parti et de l’État en matière de travail, d’emploi et de protection sociale, notamment le droit du travail et la loi sur l’assurance sociale. Cette déclaration a été faite par le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Lê Van Thanh, lors d’un séminaire d’information politique sur le travail, l’emploi et la sécurité sociale, tenu mardi 28 novembre à Hanoï.Selon le responsable, au cours des dernières années, l’Assemblée nationale, le gouvernement, le Premier ministre, les ministères et les secteurs ont publié de nombreux documents pour institutionnaliser les positions, les lignes directrices et les politiques du Parti et de l’État en matière de travail, d’emploi et de protection sociale, notamment le droit du travail et la loi sur l’assurance sociale.