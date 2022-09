Des invités lors de la cérémonie à Vancouver. Photo: VNA

Ottawa (VNA) - Le Consulat général du Vietnam à Vancouver (Canada) a solennellement célébré vendredi le 77e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945).

À cette occasion, le consul général du Vietnam à Vancouver Nguyen Quang Trung a souligné les réalisations enregistrées par le gouvernement et le peuple vietnamiens au cours des 77 dernières années. Selon lui, malgré les impacts causés par la pandémie de COVID-19, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Canada ont atteint plus de 10 milliards de dollars canadiens en 2021 et 6,1 milliards au cours du premier semestre 2022, soit une hausse de près de 25% en un an.

Lors de la cérémonie, le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation faible en carbone de la Colombie-Britannique, Bruce Ralston, a déclaré que le Vietnam était un partenaire important du Canada dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), dans la région Indo-Pacifique, et l'un des partenaires commerciaux stratégiques à la croissance la plus rapide de la Colombie-Britannique en particulier et du Canada en général au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

La Fête nationale du Vietnam célébrée à Sydney. Photo: VNA

Le même jour, la Fête nationale du Vietnam a également été célébrée par le consulat général du Vietnam à Sydney.

Passant en revue les réalisations obtenues par le Vietnam, le consul général Nguyen Dang Thang s'est déclaré convaincu que les relations Vietnam-Australie seraient portées à une nouvelle hauteur.

A cette occasion, il a informé les invités d'un programme de promotion du commerce, de l'investissement et du tourisme intitulé "Explore Vietnam", qui sera organisé bientôt en Australie. De nombreux produits vietnamiens tels que produits artisanaux, textiles, chaussures, produits agricoles et industrie…, y seront exposés. -VNA