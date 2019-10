Hanoï (VNA) - Chaque année, la ville de Chi Linh, rattachée à la province septentrionale de Hai Duong , organise la fête d’automne sur le site historique de Côn Son - Kiêp Bac. Les visiteurs assistent de plus en plus nombreux à cette manifestation joyeuse qui met en scène et relate des traditions du pays.La fête d’automne a lieu le 16e jour du 8e mois lunaire et rend hommage à Nguyên Trai, un immense érudit, et à Trân Hung Dao, le célèbre général des armées vietnamiennes sous la dynastie des Trân, qui a repoussé à trois reprises les Yuan-Mongols.L’édition 2019 s’est déroulée du 8 au 18 septembre et a accueilli des dizaines de milliers de personnes.Nguyên Thi Thuy Liên, cheffe du comité de gestion du site de Côn Son - Kiêp Bac, indique: «La fête d’automne débute par la cérémonie des offrandes d’encens au génie Trân (Trân Hung Dao) dans les villages Van et Kiêp. La cérémonie a eu lieu le 10e jour du 8e mois lunaire. Le 15e jour, nous avons accueilli les pèlerins venus de tout le pays. La fête a été inaugurée officiellement le 16e jour par une cérémonie en hommage aux héros et aux lettrés vietnamiens».

Photo : VNA



Les activités principales se déroulent essentiellement sur les rives de la rivière Luc Dâu. Située au croisement des fleuves Rouges et Bach Dang, cette rivière était autrefois, une voie fluviale stratégique et les rois de la dynastie Trân avaient décidé d’installer leurs bases militaires à Luc Dâu, Dai Than, Trân Xa et Van Kiêp. Le point culminant de la fête est le spectacle qui reproduit les combats navals contre les envahisseurs Yuan-Mongols au XIIIe siècle.Nguyên Thi Thuy Liên explique: «Le 17e jour du 8e mois lunaire, les villageois rendent hommage au général Trân Hung Dao, le commandant légendaire de la flotte vietnamienne. Ce jour-là, des centaines de participants et des villageois vêtus de costumes d’époque reconstituent les combats qui se sont déroulés sur la rivière Luc Dâu».Le spectacle dure environ une heure. Vu Quang Phuong, un touriste hanoïen très impressionné par la beauté et la qualité de la reconstitution historique, explique: «C’est la deuxième fois que j’assiste à cette fête et cette fois, je suis venu avec mes enfants. Les scènes de reconstitution sont très bien faites. C’est vraiment très réaliste. Grâce ce spectacle, mes enfants et la jeune génération se rendent compte du courage et de la force dont nos ancêtres ont fait preuve pour défendre le pays contre les envahisseurs».La course de pirogues, la fête des lanternes flottantes, les animations de hâu dông et les marionnettes sur l’eau sont aussi des moments joyeux que les villageois et les touristes partagent ensemble dans la bonne humeur. La fête d’automne de Côn Son – Kiêp Bac a été inscrite au patrimoine culturel immatériel national en 2013.-VOV/VNA