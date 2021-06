Le préparateur physique Cedric Roger. Photo: FVF

Hanoï (VNA) - Cedric Roger, de nationalité française, rejoint la Fédération vietnamienne de football (FVF), en tant que nouveau préparateur physique.

L'objectif est de consolider et améliorer la condition physique des joueurs des équipes nationales de football du Vietnam, en vue de se préparer aux prochains tournois internationaux.

Selon Le Hoai Anh, secrétaire général de la FVF, après avoir officiellement signé un contrat d'une durée de deux ans le 22 juin, le préparateur physique Cédric Roger commencera de travailler à partir du 1er juillet prochain.

Cédric Roger a travaillé au Centre de formation des jeunes footballeurs du Fonds vietnamien d' investissement et de développement des talents de football (PVF) depuis mai 2018, en tant que directeur technique adjoint et préparateur physique. Cet homme est présenté comme un préparateur physique expérimenté. Il est titulaire d'un diplôme d'entraîneur au niveau A de l'Union européenne des associations de football (UEFA) et d'un Master en préparation physique et management des équipes. -VNA