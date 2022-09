Photo: NLD

Hanoï (VNA) - La Directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay a assisté le 5 septembre à la rentrée scolaire 2022-2023 au collège Ngo Si Lien, dans l’arrondissement de Hoan Kiem, à Hanoï.

Lors de la cérémonie de rentrée scolaire, Mme Audrey Azoulay a battu le tambour pour inaugurer la nouvelle année scolaire 2022-2023. Elle a ensuite visité les salles d'étude, de réception, d'entrainement... de ce collège.

Mme Audrey Azoulay a exprimé sa joie devant les efforts de l'école pour surmonter les difficultés de ces dernières années scolaires, en raison du COVID-19.

« Le Vietnam recense 23 établissements d'enseignement participant au réseau d'éducation connectée, tous engagés à marcher sur la voie du développement de l'éducation avec l'UNESCO et à mener à bien les tâches éducatives du 21e siècle. Le collège Ngo Si Lien est une école tournée vers l'avenir avec des clubs d’activités à vocation étudiante et scientifique », a-t-elle souligné.

Au cours de l'année scolaire 2022-2023, le collège Ngo Si Lien compte 53 classes, plus de 120 enseignants et cadres, et plus de 2.000 élèves. -VNA