Hanoi (VNA) – Sous la direction judicieuse et opportune des dirigeants du Parti et de l’État, en 2022, le secteur diplomatique a rapidement déplacé son attention de la diplomatie vaccinale vers la diplomatie économique pour le redressement et le développement nationaux, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu dans une récente interview à la presse.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu. Photo: VNA

En conséquence, la diplomatie économique a été fortement promue, devenant la tâche centrale de l’ensemble du secteur ainsi que des 94 organes de représentation du Vietnam à l’étranger, a-t-il ajouté.

Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec les ministères, agences et localités concernés, a concrétisé la résolution adoptée lors du 13e Congrès national du Parti concernant la diplomatie économique pour le développement national jusqu’en 2030.

Le secteur diplomatique, ainsi que d’autres secteurs, a contribué à approfondir les relations entre le Vietnam et d’autres pays, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. La coopération économique est devenue le point central de toutes les activités extérieures.

Il a contribué à promouvoir l’intégration et les liens économiques internationaux, tout en profitant rapidement de l’attraction de ressources extérieures pour servir de nouvelles forces motrices pour le développement, notamment les sources financières vertes, l’investissement dans la transition énergétique et les industries de haute technologie.

Le ministère a soutenu la mise en œuvre effective de 15 accords de libre-échange (ALE) signés et a conseillé aux autorités de s’engager rapidement dans des initiatives d’intégration économique internationale afin de tirer pleinement parti des ressources pour le développement.

L’année dernière, le ministère a organisé plus de 50 missions de travail avec 25 localités, organisé environ 70 activités reliant les localités aux partenaires, soutenu la signature de plus de 40 documents de coopération internationale. Ces efforts ont été reconnus et appréciés par les localités et les entreprises.

Selon Nguyên Minh Vu, le ministère et les organes de représentation du Vietnam à l’étranger ont continué de se coordonner activement avec les ministères et les secteurs pour aider les localités et les entreprises à optimiser le réseau des ALE et à attirer les investissements étrangers, promouvant ainsi deux des trois moteurs de croissance importants - le commerce et l’investissement.

Le ministère des Affaires étrangères a accompagné le ministère du Plan et de l’Investissement et les agences pour attirer des investissements de haute qualité, connecter et soutenir les entreprises étrangères pour investir et développer leurs opérations au Vietnam, ainsi que pour renforcer les échanges et la coopération avec les fonds d’investissement et étudier les tendances d’investissement internationales.

Soulignant la promotion du développement économique vert et numérique, Nguyên Minh Vu a déclaré que le Vietnam était l’un des pays en développement fortement engagé dans la transformation verte et numérique. L’engagement du Vietnam à la COP26 en 2021 nécessite de grands efforts du pays mais ouvre également de nombreuses opportunités de coopération avec des partenaires internationaux car ce sont des questions d’intérêt mondial.

Cérémonie d'inauguration du Centre de recherche et développement de Samsung Photo : VietnamPlus

Actuellement, les organisations internationales, les mécanismes multilatéraux et les partenaires au développement accordent tous une grande priorité et mettent en commun de nombreuses ressources pour promouvoir l’effort de la communauté internationale pour mettre en œuvre la transition verte, la transition énergétique, l’innovation et la transformation numérique.

Suivant cette tendance, le ministère des Affaires étrangères et les ministères et organes concernés se sont concentrés sur la promotion de la coopération avec les partenaires au niveau tant bilatéral que multilatéral afin de maximiser l’attraction des ressources extérieures, ainsi que des ressources nationales, pour la mise en œuvre des stratégies nationales relatives à la transformation verte et numérique.

La coopération économique numérique a également été mise en avant dans les activités diplomatiques de haut niveau, avec l’accent mis sur l’attraction des investissements, la formation des ressources humaines et l’amélioration des capacités de gestion. De nombreux partenaires internationaux tels que le Forum économique mondial (WEF) ont exprimé leur volonté de coopérer avec le Vietnam sur les capacités numériques, la création du centre de 4e révolution industrielle et d’autres initiatives.

Transformation de produits aquatiques pour l'exportation. Photo: VNA

Le ministère continuera à travailler en étroite collaboration avec les ministères et secteurs concernés pour promouvoir davantage les liens dans ces domaines afin de mettre en commun davantage de ressources externes pour la transformation du modèle de croissance domestique, selon le vice-ministre.



Concernant la directive n°15-CT/TW sur la diplomatie économique publiée par le secrétariat du Comité central du Parti le 10 août 2022, il a déclaré que la directive identifie la diplomatie économique comme une tâche fondamentale et centrale de la diplomatie vietnamienne, un moteur important pour un développement rapide et durable du pays, tout en jouant un rôle de pionnier dans la mobilisation des ressources extérieures.



La directive affirme l’importance particulière de la diplomatie économique pour aller de l’avant, a-t-il souligné.



Pour mettre en œuvre cette directive, le Premier ministre a présidé une conférence de promotion de la diplomatie économique au service du développement national en septembre 2022, ainsi qu’une conférence sur le bilan de la diplomatie vaccinale et les leçons pour intensifier la diplomatie économique dans le nouveau contexte en novembre 2022, a-t-il ajouté.



Pour accélérer la diplomatie économique à l’avenir, le ministère des Affaires étrangères mettra en œuvre la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales du Vietnam sous la devise "Le Vietnam est un ami, un partenaire fiable et responsable de la communauté internationale".



Il accordera une plus grande attention à la recherche, aux prévisions et aux conseils politiques comme moyen d’appréhender la situation, ainsi qu’à introduire des solutions opportunes, appropriées et drastiques pour la mise en œuvre des tâches assignées. Il mettra l’accent sur le renouvellement des méthodes adaptées à la nouvelle situation dans l’intérêt de la nation et du peuple, en promouvant l’esprit proactif et actif des organes de représentation du Vietnam à l’étranger.



Le ministère des Affaires étrangères et les organes de représentation du Vietnam à l’étranger continueront également à faire de leur mieux pour mener à bien la diplomatie économique pour le développement, a-t-il conclu. – VNA