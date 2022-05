Berlin (VNA) - Le 47e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril) a été marqué par différentes activités des Vietnamiens en Allemagne et en République tchèque.

Le consul général du Vietnam à Francfort-sur-le-Main, Lê Quang Long lors de l’événement. Photo : VNA

Le Consulat général du Vietnam à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, a organisé un séminaire avec le Réseau d’innovation Vietnam-Allemagne (VGInetwork).

Soulignant le rôle important des intellectuels vietnamiens en Allemagne, le consul général Lê Quang Long a demandé au VGInetwork d’apporter des contributions substantielles aux domaines prioritaires de la Patrie tels que la croissance verte, les énergies renouvelables et le développement durable.

Le président du VGInetwork, Nguyên Xuân Thinh, a rendu compte des réalisations et de la vision de développement du réseau, ainsi que des résultats encourageants et du potentiel de coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et l’Allemagne.

Le professeur associé-Docteur Dô Thanh Trung, membre fondateur du VGInetwork, a partagé des expériences de l’Allemagne dans le développement des énergies renouvelables et la transition énergétique et a fait part de ses opinions sur le processus de croissance verte au Vietnam.

Il a suggéré qu’un hub énergétique Vietnam-Allemagne soit mis en place dans le cadre du VGInetwork pour connecter les décideurs politiques, les entreprises et les instituts des deux days dans des actions vers une économie verte et durable.

Le 30 avril, l’Association vietnamienne de la littérature et des arts en République tchèque a organisé un spectacle musical spécial pour célébrer cet anniversaire.

Soulignant l’importance de la grande victoire du printemps 1975, l’ambassadeur Thai Xuân Dung a déclaré qu’au cours des 47 dernières années, le Vietnam a obtenu de grandes réalisations socio-économiques et sa position et son prestige se sont continuellement consolidés, ce qui est en partie attribuable aux contributions des Vietnamiens résidant à l’étranger, y compris ceux de la République tchèque.

Il a déclaré qu’en plus de continuer à s’intégrer intensivement dans la société locale, les Vietnamiens en République tchèque ont réalisé de nombreux projets d’investissement dans le pays ainsi que des activités caritatives pour aider les compatriotes touchés par les catastrophes naturelles et les épidémies.

Le diplomate a exprimé sa conviction que la communauté vietnamienne en République tchèque maintiendra sa solidarité, s’intégrera avec succès dans la société tchèque et apportera des contributions plus pratiques à la mère patrie. – VNA