Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 5 août (VNA) - La demande d'or au Vietnam a diminué de 9 % au deuxième trimestre de cette année par rapport à la même période l'an dernier, selon le dernier rapport du Conseil mondial d’or.Les Vietnamiens ont acheté 12,7 tonnes d'or au deuxième trimestre, en baisse de 1,3 tonne d'une année sur l'autre.L'économie vietnamienne a connu une croissance lente au cours des deux premiers trimestres de cette année, affectant le sentiment du marché local et la demande de bijoux.La demande locale de lingots et de pièces d'or a chuté de 5 % en glissement annuel, passant de 9,6 tonnes au deuxième trimestre de l'année dernière à 9,1 tonnes à la même période cette année.Pendant ce temps, la demande de bijoux en or est passée de 4,5 tonnes à 3,7 tonnes.Shaokai Fan, responsable de l'Asie-Pacifique (hors Chine) et responsable mondial des banques centrales au Conseil mondial d’or, a déclaré que la tendance à la baisse du deuxième trimestre au Vietnam était similaire à celle des autres marchés de la région de l'ASEAN.La demande de lingots et de pièces d'or a également été limitée en raison de la faible liquidité, affectée par le repli de la bourse et de l'immobilier, a-t-il ajouté.- VNA