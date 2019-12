La danse xòe des Thai est une forme de danse folklorique exaltant la beauté culturelle, la vitalité et la solidarité de l’ethnie Thai, qui vit dans les localités montagneuses du Nord-Ouest. Le Vietnam a soumis un dossier à l’UNESCO dans le souhait de faire inscrire l’art chorégraphie xòe des Thai sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Les Thaï possèdent un grand nombre de chansons et de danses, mais le xòe occupe une place particulière dans leur culture. C’est une danse qui se pratique à n’importe quelle occasion, pour les festivités, le Têt, pour l’inauguration d’une nouvelle maison, pour une prière. La danse xòe se décline en 36 variantes, dont six souvent exécutées lors de cérémonies importantes.

Dieu Thi Xieng, résidente locale, chef-lieu de Nghia Lô, district de Van Chân, province de Yên Bai

«Nous aimons interpréter ces chants et danses anciennes parce qu’elles ont été transmises de génération en génération. Les six danses dérivent toutes du même concept. Pour nous, la danse xoè des Thai coule dans nos veines. Elle rassemble les gens. Chaque danse accompagnée de tambours encourage les gens à aimer la vie et à vivre plus en harmonie avec la nature et leurs compatriotes. »

Initialement, la danse xoè était interprétée par les garçons et les filles qui se tenaient la main pour former une ronde et dansaient ensemble, au son de luths en courge, de tambours, de violons à deux cordes, de gongs et de cymbales.

Nong Van Nao, résident local, commune de Muong So, district de Phong Tho, province de Lai Châu

«Nous exécutons souvent la danse xoè lors du Nouvel An, des mariages et des festivals. Nous avions l’habitude de danser le xoè quand nous étions libres. Grâce aux représentations, les gens apprennent à aimer davantage la vie et à devenir plus confiants. »

La danse xòe a aussi évolué au fil du temps. Elle englobe des aspects plus modernes qui sont venus enrichir la tradition et est devenu un patrimoine commun aux groupes ethniques du Nord-Ouest, un symbole de leur solidarité. Des festivals sont organisés chaque année dans les provinces de Lai Châu, Diên Biên, Son La, Hoà Binh et de Yên Bai.