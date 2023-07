Des visiteurs sont impressionnés par la nourriture et les images du Vietnam exposées à cet événement multiculturel. Photo: VNA Des visiteurs sont impressionnés par la nourriture et les images du Vietnam exposées à cet événement multiculturel. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le magazine en ligne des Vietnamiens en Allemagne Huong Viet et la diaspora vietnamienne ont présenté la culture du Vietnam aux amis allemands et internationaux lors du festival d'été Sommerfest dans l'État de Bavière le week-end dernier.

Ce festival annuel, organisé dans la ville d'Augsbourg, a réuni près de 40 stands de différents pays. Le pavillon du Vietnam présentait des produits culturels et des plats typiques du pays.

Une scène a été mise en place pour les spectacles culturels des pays sélectionnés par la ville d'Augsbourg, et le Vietnam a été la seule nation asiatique à être invitée à se produire cette année. Des spectacles de chants et de danses traditionnels ont contribué à populariser la culture vietnamienne auprès des visiteurs internationaux.

La maire de la ville d'Augsbourg, Martina Wild, s'est dite impressionnée par la nourriture et les images du Vietnam exposées à cet événement multiculturel.

Pham Khanh Nam, rédacteur en chef du magazine Huong Viet, a déclaré que les T-shirts rouges avec des étoiles jaunes à cinq branches, les couleurs du drapeau vietnamien, et la carte du pays portée par les Vietnamiens là-bas ont également contribué à démontrer l'amour du pays pour la paix et à affirmer sa souveraineté sur les archipels Hoang Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly).

Lancé en 2009, Huong Viet est un magazine en langue vietnamienne mettant à jour des informations sur la communauté vietnamienne, la patrie et l'Allemagne. Il est un pont reliant la diaspora à la patrie, tout en organisant de nombreux événements pour vulgariser les images vietnamiennes et affirmer la souveraineté maritime du pays. -VNA