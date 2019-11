Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (2e à gauche) et le chercheur en culture traditionnelle Nguyen Hai Lien (2e à droite). Photo: VNA



Hanoï, 23 novembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a participé à une cérémonie de remise des ouvrages d’étude et de collecte de patrimoines culturels immatériels réalisés par le chercheur en culture traditionnelle Nguyen Hai Lien, à l'Institut national de la culture et de l’art, ce juste à l’occasion de la Journée nationale du Patrimoine, le 23 novembre.

S'exprimant lors de la cérémonie, Nguyen Xuan Phuc a déclaré que passant des milliers d'années de développement du pays, la culture est considérée comme une force fondamentale dans l’édification du bloc de grande union nationale durant tout le processus de défense et d’édification nationales. L’identité culturelle est l’un des éléments essentiels de l’identité nationale.

Faisant l'éloge des réalisations du chercheur Nguyen Hai Lien et appréciant son dévouement et ses contributions remarquables à l'enrichissement du trésor culturels des groupes ethniques vietnamiens, M. Phuc a souligné que c’était le plus grand patrimoine de la vie du chercheur Nguyen Hai Lien offert à l’État, témoignant clairement de son amour pour la Patrie.

Par cette occasion, le Premier ministre a également demandé aux organes concernés d'examiner, de faire des rapports et de proposer des valeurs de la culture traditionnelle à être préservées, ce pour dresser des plans de conservation précis.

Nguyen Hai Lien est né à Quang Nam. Durant plus de 30 ans, il a mené des recherches approfondies et fait des collectes sur la culture immatérielle des Cham, Raglai. Il a rassemblé et restauré la plupart des festivals Cham, toutes les chansons rituelles de cette ethnie.

Il a aussi découvert et restauré des costumes traditionnels de Raglai, perdus depuis des décennies. -VNA