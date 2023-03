La cérémonie de remise du certificat reconnaissant la culture de Sa Huynh en tant que patrimoine culturel national spécial . Photo: VNA Quang Ngai (VNA) – La priovince de Quang Ngai (Centre) a reçu vendredi 24 mars le certificat reconnaissant la culture de Sa Huynh en tant que patrimoine culturel national spécial.

Il y a plus de 100 ans, en 1909, l'archéologue français M. Vinet a découvert à Dam Muoi, Sa Huynh, au district de Duc Pho, dans la province de Quang Ngai, des jarres funéraires enterrées sous les dunes de sable au bord de la mer.

Les objets d’accompagnement sont des artefacts en céramique, outils en fer, bijoux en verre et en agate, etc. Les propriétaires de ces jarres sont les habitants vivant en bordure de la mer. Après la mort, ils sont incinérés et leur cendre sont enterrés dans les jarres funéraires et enfouis au bord de la mer.

Avec plus de 80 sites de découverte d'artefacts, la province de Quang Ngai possède le plus de sites archéologiques liés à la culture Sa Huynh.

La culture Sa Huynh date du début de l'âge du fer, soit il y a environ 2.500 ans, principalement répandue dans le Centre du pays. Avec les cultures Dông Son (Nord) et Oc Eo (Sud), Sa Huynh fait aussi la fierté des Vietnamiens. -VNA